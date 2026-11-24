Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Usta, Edirne'deki korunan alanları ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, ziyarete 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Doğa Turizmi Daire Başkanı Onur Tatlıcan ve İşletmeler Şube Müdürü M. Emrah Karatan da katıldı.

Heyet, il genelindeki korunan alanlarda yürütülen faaliyetler ve planlanan projelerle ilgili sahada incelemelerde bulundu.

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Öğretmenler Günü buluşması

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, müdürlük bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Tohumcu, müdürlüğün toplantı salonundaki buluşmada öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Meriç Kaymakamı Odabaşı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Odabaşı, mesajında, çocukları sevgiyle, sabırla ve emekle yetiştiren, bilgileriyle onlara yol gösteren ve hayatlarında iz bırakan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin çocukların yaşamındaki yerine değinen Odabaşı, "Bir çocuğun hayatına dokunmanın, ona umut olmanın ve geleceğe ışık tutmanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimize emekleri, fedakarlıkları ve sabırları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Odabaşı, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Görevini sürdüren ve emekli olan öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Kaynak: AA