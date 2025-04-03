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Doğa Gezisi Sırasında Bulduğu Yavru Sincabı Sahiplendi

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Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Yusuf Kayran, doğa gezisinde bulduğu donmakta olan yavru sincabı sahiplenerek ona yeni bir yuva açtı. Tedavi ettikten sonra şırınga ile süt vererek besleyen Kayran, hayvanlara olan duyarlılığını göstermiş oldu.

Doğa gezisinde bulduğu yavru sincabı sahiplendi

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Yusuf Kayran, doğa gezisinde bularak tedavi ettirdiği sincap yavrusunu şırıngayla süt vererek besliyor.

Eruh ilçesinde yaşayan Yusuf Kayran, gerçekleştirdiği doğa gezisi sırasında bulduğu yavru sincabı sahiplenerek yeni bir yuva sağladı. Donmak üzereyken bulunan yavru sincap, Kayran tarafından tedavi ettirildikten sonra özenle bakılmaya başlandı. Kayran, yavru sincabı şırınga kullanarak sütle besliyor ve ona sevgi dolu bir şekilde yardımcı oluyor.

Yusuf Kayran, doğa sevgisini ve hayvanlara olan duyarlılığını bu şekilde göstermenin kendisi için önemli olduğunu belirtti. Kayran, "Eruh ilçesinde bir doğa gezisinde kendisini donmak üzereyken yavru halde bulduk. Tabii onu öyle bırakamazdık. Kendisini sahiplendik. Şimdi yaşaması için ve hayata tutunması için uğraş içindeyiz. Şimdilik sütle besliyoruz. Sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sürekli oyun oynamak istiyor. Biz de onunla oynamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİKMET KAYRAN - Güncel
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