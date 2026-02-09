Haberler

Doğa Derneği: Kekova Limanağzı'nda Hukuksuz Yapılaşma Durdurulsun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Derneği, Kaş-Kekova'daki Limanağzı'ndaki izinsiz yapılaşma faaliyetlerinin durdurulması ve acil denetim yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

(ANKARA) -Doğa Derneği, birden fazla koruma statüsüne sahip olmasına rağmen izinsiz yapılaşmaya maruz kalan Kaş-Kekova'daki Limanağzı için acil önlem çağrısı yaptı.

Doğa Derneği, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kekova Önemli Doğa Alanı (ÖDA) içinde yer alan Limanağzı'nda, onaylı plan ve izinler olmadan yürütülen yapılaşma faaliyetlerine dikkati çekti. Alanda zeytinliklerin tahrip edilmesi, tarla düzenleme ve sahile paralel yolların açılması gibi müdahalelerin Zeytincilik Kanunu ve doğa koruma mevzuatını ihlal ettiğini belirten dernek, tüm faaliyetlerin durdurulmasını, acil denetim yapılmasını ve koruma kurullarının devreye girmesini talep ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

Taraftarlara seslendi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

Taraftarlara seslendi
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı