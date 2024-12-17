Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı

Dodurga'da "Yerli Malı Haftası" yöresel ürünlerle kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı ilçede üretilen yöresel ürünlerle kutladı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı ilçede üretilen yöresel ürünlerle kutladı.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde hazırlayıp getirdiği yiyecekler, okulun bir sınıfında açık büfe olarak sunuldu.

Okulun girişinde ise Dodurga'da üretilen Dodurga pirinci, Dodurga bey ayvası, ceviz, erişte, kuşburnu ve reçel çeşitleri ile çeşitli meyvelerden elde edilen meşrubatların yer aldığı "Dodurga yerli malı ürünleri" köşesi oluşturuldu.

Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da okulu ziyaret ederek, öğrencilerin yerli malı sevincine ortak oldu.

Özüdoğru, her yıl 12-18 Aralık'ın Türkiye'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlandığına işaret etti.

Bu hafta etkinlikler düzenlendiğini belirten Özüdoğru, ilçedeki etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Özüdoğru, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda oluşturulan yerli malı ürünleri köşesiyle Dodurga'da üretilen ürünlerin çocuklara tanıtıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
img

En düşük işçi maaşı 47 bin TL olunca halaya durdular
img

Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu
img

Yeni bir yatırım aracı geliyor! Bununla herkes ev sahibi olabilir
Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı
Osman Gökçek'in 2 dönümlük evi Meclis'i karıştırdı
100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Başkan bütün takımı kovdu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef ikinci ceketi kim aldı? MasterChef'te bu akşam kim kazandı CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Aralık günün maçları nereden izlenir? Masterchef 17 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Kova, Boğa burcu yorumu! 18 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında? Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak ve nereden izlenir? Gassal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.