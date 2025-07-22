Dodurga'da Traktör Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde, fren ayarı yaparken aniden hareket eden traktör bacağının üzerinden geçen 66 yaşındaki Hüseyin K., hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde traktörünün hareket etmesi sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hüseyin K. (66), Fatih Mahallesi Lise Caddesi'ndeki evinin önünde fren ayarı yaptığı sırada aniden hareket eden 19 EL 387 plakalı traktörün, bacağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin K, buradaki müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
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