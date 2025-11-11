Dodurga'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Dodurga Mesire Alanı'nda düzenlenen törene Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Yapraklı Orman Şefi Abdulhalim Demir, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam İnce, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına Dodurga beldesinde 2 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Orman işletme şefi Abdulhalim Demir de ağaçlandırmanın önemi hakkında bilgi vererek, fidan dikimi konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Etkinlikte daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.