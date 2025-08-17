Dodurga Belediyesi'nden Geleneksel Açık Hava Sinema Etkinliği

Dodurga Belediyesi'nden Geleneksel Açık Hava Sinema Etkinliği
Dodurga Belediyesi, geleneksel hale getirdiği açık hava sinema etkinliğinin dördüncüsünü düzenledi. Etkinlikte çocuklara sürpriz yapan hayırsever, ATV ile belde sokaklarında gezdirdi. 'Arı' filmi izleyen katılımcılara patlamış mısır ve çay ikram edildi. Belediye Başkanı, etkinliğin amaçlarının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Dodurga Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen açık hava sinema etkinliğinin dördüncüsü düzenlendi.

Etkinlik öncesinde çocuklara sürpriz yapan bir hayırsever belediye öncülüğünde, arkasında vagon oluşturduğu ATV'si ile minikleri belde sokaklarında gezdirdi.

Ardından Dodurga İlkokulu bahçesinde kurulan dev ekranda "Arı" filmini izleyen vatandaşlara patlamış mısır ve çay ikram edildi. Sinema gecesine Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Dodurgalı katıldı.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Amacımız hem çocuklarımız hem de aileleri için keyifli bir akşam yaşatmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmektir." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
