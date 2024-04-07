Dodurga Belediyesi Birlik İftarı Programı

Dodurga Belediyesince düzenlenen "birlik iftarı" programına yaklaşık 1500 kişi katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Dodurga Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çetinkaya, göreve başlamasının ardından iftar programı düzenledi.

Çetinkaya, Dodurga Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezindeki iftar programında yaptığı konuşmada, sağlıklı geçen seçim sürecinin ardından görevi devraldığını söyledi.

Kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür eden Çetinkaya, "Hep birlikte el ele vererek, şehrimiz için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden sizlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Çetinkaya, ramazan ayının güzelliklerini ilçe halkıyla hep birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar programına, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü ile yaklaşık 1500 davetli katıldı.