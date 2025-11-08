Haberler

DNA'nın yapısını keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı James Watson hayatını kaybetti

Güncelleme:
DNA'nın çift sarmal yapısını keşfederek genetik biliminin seyrini değiştiren Nobel ödüllü bilim insanı James Dewey Watson, 97 yaşında hayatını kaybetti. Watson'ın bir süredir tedavi gördüğü hastaneden huzurevine nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

DNA'nın yapısını çözerek modern bilimin en büyük buluşlarından birine imza atan Amerikalı genetikçi James Dewey Watson, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Watson'ın uzun yıllar görev yaptığı Cold Spring Harbor Laboratuvarı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ünlü bilim insanının bir süredir enfeksiyon tedavisi gördüğünü, bu hafta başında hastaneden huzurevine nakledildiğini ve burada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DNA'NIN SIRRINI ÇÖZEN İSİM

İngiliz bilim insanı Francis Crick ile birlikte 1953 yılında DNA'nın çift sarmal (ikili sarmal) yapısını keşfeden Watson, bu buluşuyla modern genetik biliminin temellerini atan kişilerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu çalışma, canlıların kalıtsal özelliklerinin anlaşılmasında, tıpta genetik hastalıkların araştırılmasında ve biyoteknolojinin gelişmesinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

NOBEL ÖDÜLÜ VE BİLİMSEL MİRAS

James Watson, bu çığır açan keşfi nedeniyle İngiliz fizikçi Maurice Wilkins ve Francis Crick ile birlikte 1962 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Hayatı boyunca genetik bilimi, moleküler biyoloji ve DNA araştırmalarına büyük katkılar sağlayan Watson, ayrıca "The Double Helix (Çift Sarmal)" adlı kitabında bilimsel keşif sürecini kendi gözünden kaleme almıştı.

