DMS Başkanı Cengiz, 657 sayılı Kanun'un sil baştan yeniden düzenlenmesini istedi

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(ANKARA)- Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun yapılan değişikliklerle asli yapısından uzaklaştığını belirterek yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu personel sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cengiz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun günün koşullarına ve kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.

1926 yılında çıkarılan Memurin Kanunu'nun ardından 1965 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun halen kamu personel sisteminin temel yasası olduğunu belirten Cengiz, yaklaşık 5,4 milyon kamu görevlisinin 3,5 milyonunun bu kanuna tabi olarak görev yaptığını ifade etti.

"TEMEL KANUNUMUZ YAMALI BOHÇAYA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Kanunda yıllar içerisinde yapılan değişikliklerin kamu personel sisteminin bütünlüğünü zedelediğini savunan Cengiz, şunları kaydetti:

"657 sayılı Kanun üzerinde farklı tarihlerde 549 defa düzenleme yapılmış; 283 defa madde değişikliği gerçekleştirilmiş, 61 yeni düzenleme yapılmış, 19 ek ve geçici madde ihdas edilmiş, 186 madde ve fıkra ise mülga edilerek metinden çıkarılmıştır. Neredeyse değişmeyen maddesi kalmamış, aynı maddeler dahi birkaç kez değiştirilmiştir. Artık temel kanunumuz, deyim yerindeyse yamalı bohçaya dönüşmüştür."

Kamu personel sistemindeki karmaşanın yalnızca 657 sayılı Kanun'daki değişikliklerden kaynaklanmadığını belirten Cengiz; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Yükseköğretim Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu ile 399 ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin de sistemi karmaşıklaştırdığını ifade etti.

Cengiz, "Bugün kamu personel sisteminde yeni bir anlayışa ve kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır. Hükümetimiz dahi 2015 yılında buna benzer bir çalışma başlatmış, ancak bu çalışma devam ettirilmemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLET MEMURUNUN İŞ GÜVENCESİ KORUNMALIDIR"

2026 Türkiye'sinin ihtiyaçlarının, 1965 yılında oluşturulan ve zaman içerisinde yüzlerce kez değiştirilen bir kanunla karşılanamayacağını belirten Cengiz, şöyle devam etti:

"Gelinen aşamada sistemi taşıyamaz hale gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sil baştan yeniden düzenlenmeli, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir kamu personeli yönetim sistemi hayata geçirilmelidir. Bu sistemin temelinde liyakat ve kariyer planlaması bulunmalı, devlet memurunun iş güvencesi korunmalıdır."

Yeni sistemin insan odaklı, özgürlükçü ve yönetimde paylaşımcı bir anlayışla kurulmasını isteyen Cengiz; şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetiminin, iş güvencesinin korunmasının ve başarının ödüllendirilmesinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Cengiz, mali haklar ve kariyer planlamasında objektiflik sağlanmasını, liyakat ve performans değerlemesine dayalı bir kariyer sistemi oluşturulmasını, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanmasının desteklenmesini, özlük, mali ve sosyal haklarda eşitlikçi ve dengeli bir yaklaşım benimsenmesini talep etti.

"YENİ YAMALAR EKLEMEK YERİNE YENİ BİR SİSTEM KURULMALIDIR"

Kamu personel sisteminin bütüncül bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Cengiz, şunları ifade etti:

"Kamu personel sisteminin artık parçalı düzenlemelerle değil, bütüncül bir anlayışla ele alınması gerekiyor. 657 sayılı Kanun'un üzerine yeni yamalar eklemek yerine, kamu çalışanlarının ve kamu hizmetinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir sistem kurulmalıdır. Liyakat, kariyer planlaması, iş güvencesi, şeffaflık ve eşitlik bu sistemin temel unsurları olmalıdır."

Kaynak: ANKA