DMM, Orman Yangınları İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman yangınlarına müdahalede devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Devletin, orman yangınlarına karşı mücadelesini, tüm kamu kurumlarının eşgüdümüyle, etkin ve kapsamlı şekilde sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, bu çerçevede vatandaşların güvenliğini önceleyen kapsamlı bir müdahale yürütülerek, vatandaşlara kesintisiz destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarının süren orman yangınlarına havadan ve karadan, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yüzlerce personelle aralıksız müdahale ettiği anımsatılarak, şu ifadeler yer aldı:

"Yangın tehdidi altındaki yerleşim yerlerinden vatandaşlarımız, güvenli bölgelere tahliye edilmekte, yangınlardan doğrudan etkilenen vatandaşlarımıza sağlık müdahaleleri ivedilikle yapılmaktadır. Türk Kızılay ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla yangın bölgelerinde beslenme hizmeti sunmakta ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmakta, yangından etkilenen bölgelere acil yardım kapsamında ödenek gönderilmektedir. Tüm bu gerçekler, devletimizin sahada etkili ve hızlı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu göstermektedir. Ormanlarımızın korunmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir."