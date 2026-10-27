DMM, Hasan Mutlu'nun ameliyat iddiasını yalanladı, işlem ağrı tedavisiydi

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tutuklu Hasan Mutlu'nun ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildiği ve doktorların hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle karşı karşıya bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Devlet Gözetiminde Felç Kalacak' başlığıyla paylaşılan, 'Tutuklu Hasan Mutlu ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildi ve doktorların 15 gün hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle baş başa bırakıldı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Mutlu'nun bel rahatsızlığına ilişkin tedavisi uzman hekimlerin takibinde düzenli olarak sürdürülmektedir. Hekimler ameliyat ihtiyacına dair herhangi bir kanaat bildirmemiştir. Söz konusu paylaşımlarda 'ameliyat' olarak aktarılan işlem, 19 Ekim'de uygulanan bir ağrı tedavisidir. Sonrasında ise hastanede yatış değil, ayaktan fizik tedavi önerilmiştir. Mutlu ise 23 Ekim'de verdiği dilekçelerle fizik tedaviye gitmek ve reçete edilen ilacı kullanmak istemediğini yazılı olarak bildirmiştir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkesin sağlık hakkı, ulusal mevzuat ve insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde güvence altındadır. Kamuoyunu yanıltarak algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı