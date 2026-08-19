Haberler

DMM: Gazi Uyum Evi iddiaları gerçek dışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı iddialarını yalanladı. Tesisin tüm gazilere açık olduğunu, tek kısıtlamanın gazi olmayanlar için güvenlik protokolleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

Trump'la asistanı arasında aşk iddiası! First Lady de işin içine girdi
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle