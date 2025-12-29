Haberler

Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 yaralı (2)

Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 yaralı (2)
Güncelleme:
DMM, Yalova'daki DAEŞ operasyonuyla ilgili sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere dikkat çekti ve resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi.

DMM: DEZENFORMASYON İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yalova'daki operasyon ile ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova'da DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eşgüdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
