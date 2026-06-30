Haberler

DMM, NATO Zirvesi ile ilgili sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlar hakkında uyarıda bulundu. Sahte içeriklerin kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğu belirtildi.

Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkezin bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu

Trafikte kavgaya daldığı sırada aracı tarafından terk edildi
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı

Bu adamı durdurabilmek imkansız!
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek