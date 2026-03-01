Haberler

DMM: 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içeriyor

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiasının yalan bilgi olduğunu açıkladı. Sınır güvenliği için yapılan mayın temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında 'Türkiye– İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir. Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
