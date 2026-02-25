DMM'den İran'ın işgali planıyla ilgili iddialara yalanlama

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı