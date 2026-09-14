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DMM'den 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin dezenformasyon uyarısı

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ailem Güvende' operasyonlarının kapsam ve sürecine yönelik, asılsız iddialarla çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ailem Güvende' operasyonlarının kapsam ve sürecine yönelik, asılsız iddialarla çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, 'Ailem Güvende' operasyonlarının kapsam ve sürecine yönelik olarak asılsız iddialarla çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu operasyonlar; fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetler, hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmeler hakkında yürütülen adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Süreç; teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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