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DMM, azınlık vakıflarına ait okullardaki çalışmanın deprem taraması olduğunu bildirdi

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DMM, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant amacıyla elden çıkarıldığı ve okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarını yalanladı. Açıklamada, binaların vakıfların mülkiyetinde olduğu, deprem güvenliği taraması kapsamında güçlendirme bildirimi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Bahse konu okul binalarının, bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışma, ülke genelinde yürütülen deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara, yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibarettir. Deprem riskine karşı alınan teknik ve koruyucu tedbirleri, çeşitli hassasiyetler üzerinden çarpıtarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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