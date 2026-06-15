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DMM'den '25 yeni ilin kurulacağı' iddialarına yalanlama

DMM'den '25 yeni ilin kurulacağı' iddialarına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, bu yönde herhangi bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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