DMD'li Göktuğ'un kampanyası tamamlandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Göktuğ Karakaya (4) için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Milas ilçesinin Emek Mahallesi'nde yaşayan Alican ve Gamze Karakaya çiftinin çocukları Göktuğ Karakaya'ya, geçen yıl DMD teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Karakaya ailesi, çocuklarının tedavi süreci için yurt dışındaki sağlık merkezleriyle görüşmelere başladı. Tedavi için Dubai'de bulunan sağlık merkezleriyle temas kuran aile, tedavinin karşılanabilmesi amacıyla yardım kampanyası hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki tedavi giderlerinin karşılanması için Muğla Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. Göktuğ için başlatılan bağış kampanyası yüzde 100'e ulaştı.

Karakaya ailesi, "Bitti. Başardık. Göktuğ'un mucizesi gerçek oldu. Aylarca süren emek, gözyaşı, umut ve inanç. ve bugün mutlu sona ulaştık. Bir çocuğun hayatına dokunmak için bir araya gelen binlerce kalp. Hep birlikte kazandık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı