Konya'da DMD hastası Ali Hamza için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Konya'da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Ali Hamza Doğan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ankara'da yaşayan Konyalı Doğan ailesinin kas hastası oğulları Ali Hamza için Meram ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan yetişkinlere ve çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.

Katılımcılar aynı anda balonları gökyüzüne bıraktı.

Anne Gülsüm Doğan, yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği onaylı kampanyada sona gelindiğini, Ali Hamza'nın yurt dışındaki ilaç tedavisini almasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını belirterek, "Oğlum 5 yaşında ve tam oyun çocuğu. Arkadaşlarından sürekli geri kalıyordu. Şimdi tedavisinden sonra inşallah gücü daha yerinde olacak ve arkadaşlarına ayak uydurabilecek. İki tane de abisi var. Onlarla beraber korkmadan gönlünce oynayabilecek." ifadesini kullandı.

DMD hastası olan diğer çocuklara şifa dileyen Doğan, "Bu sürece emek veren herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Artık geleceğe umutla bakabiliyoruz." dedi.