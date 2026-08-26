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İğneada Longoz Ormanları'nda saha incelemesi

İğneada Longoz Ormanları'nda saha incelemesi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etmesinin ardından DKMP İl Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Ulu, il genelinde yürütülen doğa koruma faaliyetleri, projeler ve sürdürülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından heyet, sorumluluk alanlarında saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Ardından İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezen Ulu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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