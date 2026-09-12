DKMP Bölge Müdürü Gözel, Huzurlu Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel ile Gaziantep DKMP Müdürü Ahmet Pınar, İslahiye'deki Huzurlu Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel ile Gaziantep DKMP Müdürü Ahmet Pınar, İslahiye'deki Huzurlu Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Gözel ve Pınar, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyaret sırasında tabiat parkında gerçekleştirilen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Bölge Müdürü Gözel'e detaylı bilgi sunuldu.
Yetkililer, tabiat parkının doğal yapısının korunması, ziyaretçi imkanlarının geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.