Diyetisyen Zünbülcan'dan Yılbaşı Beslenmesi Uyarısı: "'nasılsa Bu Akşam Yılbaşı' Diyerek, Gece Yarısına Kadar Yemek Bedeni Oldukça Yorar"

Haber : Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Derya Zünbülcan, "nasılsa bu akşam yılbaşı" diyerek gece yarısına kadar yemek yemenin bedeni yoracağını belirterek, bedenin ertesi gün zinde olması için uyumadan en az 3 saat önce mümkünse yeme ve içmenin, özellikle de alkol tüketiminin sıfırlanması gerektiğini belirtti. Zünbülcan, dengeli beslenmeden alkol tüketimine, yılbaşı sonrası detoks önerilerinden yavaş yemenin önemine kadar pek çok konuda uyarılarda bulundu.

Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Derya Zünbülcan, yılbaşı gecesinde sağlıklı beslenmeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Yılbaşının bir "kaçamak günü" olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Zünbülcan, sağlıklı beslenmenin bir diyet değil, farkındalık süreci olduğunun altını çizdi.

Diyetisyen Zünbülcan, yılbaşında yapılan en büyük yanlışın, "Nasıl olsa akşam çok yiyeceğiz" düşüncesiyle gün boyu aç kalmak olduğunu söyledi. Zünbülcan, şunları söyledi:

"Yılbaşı tabii çok özel bir dönem. Aslında bugün sağlıklı beslenmek diyet olarak algılanmaktan ziyade bir farkındalık süreci olarak algılanmalı. Bbu dönemde yapılan en büyük yanlış, 'Bu akşam yılbaşı, çok fazla yiyeceğiz' deyip gün boyunca aç kalmak. O yüzden yılbaşında dikkat etmemiz gerekenler aslında yılbaşı sabahı kahvaltısından başlıyor. O gün çok güzel bir kahvaltı yapmalıyız. Özellikle gün içerisindeki protein alımımıza dikkat etmeliyiz. Yapılan en büyük yanlış kendimizi aç bırakıp yılbaşı sofrasına hazırlamak. Gün içerisinde muhakkak dengeli bir öğün olmalı ve protein alımımız yüksek tutulmalı ki akşam yemekte kaçamağa gözümüz daha az miktarda kaçsın."

"Yılbaşı sofrasından önce bir kase baharatlı yoğurt yenilebilir"

Yılbaşı sofrasına oturmadan önce "küçük önlemler" alınabileceğini ifade eden Zünbülcan, "Yılbaşı sofrasından önce mutlaka, evden çıkmadan ya da evde kutlanacaksa sofraya oturmadan önce bir kase baharatlı bir yoğurt olabilir. Bu yoğurdun içerisinde tarçın, zencefil, karabiber gibi hem metabolizmayı çalıştıran hem bedeni detoksifiye etmekte, yani temizlemekte yardımcı baharatlardan faydalanabiliriz" dedi.

Sonrasında gidilen önce lifli ve proteinli gıdalar ile başlanabileceğini belirten Zülbüncan; ağır, şekerli, yağlı gıdalar yerine hafif olanların tercih edilebileceğini anlattı.

"Alkol bedeni en çok hasarlayan şey"

Alkol tüketiminin besin karşılıklarına da değinen Zünbülcan, yılbaşı sofrasında da proteine önem verilmesi gerektiğini, zira sağlıklı proteinin, metabolizmanın o kadar iyi çalışması anlamına geldiğini belirtti. Zünbülcan, şunları kaydetti:

"Onun dışında mezelerden yemeyelim mi? Hepsinden tadalım; sadece sağlıklı olanlardan doyacak şekilde yiyelim, sağlıksız olanlardansa tadacak şekilde yiyelim. Alkol keşke olmasa ancak tüketecek olanlar varsa mutlaka miktarını en aza indirecek şekilde tüketmeli. Çünkü bütün bu saydıklarımız arasında alkol, bedeni en çok hasarlayan şey aslında. Kan şekerini çok hızlı yükseltip, kan şekeri hızlı yükseldiğinde depolanmaya yatkınlık oluşturur, göbek bölgesini artırır. Eğer ki kalp sağlığı problemi varsa kişide, bu maalesef istenmeyen sonuçlara bile yol açabilir. O yüzden 'Bu akşam yılbaşı' diyerek değil, yılbaşını değil; kendimizi seçerek devam etmeliyiz. Ama illa tüketeceksek de şunu bilmeliyiz; bir kadeh şarap yaklaşık 5 dilim ekmeğe, bir tane bira yaklaşık olarak 3 dilim ekmeğe denk geliyor. Böyle baktığımız zaman gerçekten anlamadan çok fazla tüketime girmiş olabiliyoruz. O yüzden de alkol tüketimi mutlaka kısıtlanmalı. Eğer tükettiyseniz, bir gün sonra ve o gün içerisinde mutlaka çok bol miktarda su tüketmeli, salata tüketimine dikkat etmeli ve bir gün sonra da yine az önce saydığımız baharatları, kullandığınız bir ilaç yoksa tabii ki, yine beslenmenize ekleyerek detoks sisteminizi çalıştırmaya dikkat etmelisiniz.

"3 gün boyunca şeker tüketimi en aza indirilmeli"

Bir gün sonraki o detoksifiye edici baharatların kullanılması; tarçın, zencefil, çörek otu, bütün bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Salatanıza ekleyebilirsiniz, yoğurdunuza koyabilirsiniz. Özellikle sonrasındaki 3 gün boyunca her öğünde mutlaka maydanoz, roka gibi karaciğeri detoks enzimi açısından destekleyen besinlerin sofrada olması; onun dışında iyi kalite proteinlerin sofrada olması ve eğer ki yılbaşında kaçtıysa, sonrasındaki 3 gün boyunca mümkünse şeker tüketiminin en aza indirilmesi...

Ve ne yapılabilir? Bir bitki çayından faydalanılabilir. Metabolizmayı çalıştıran, hemen hazırlayabileceğiniz tarçın, zencefil, elma, limon ve karanfil ile bütün bunların hepsini; bir tane elma, bir tatlı kaşığı tarçın, birkaç küp şeker kadar zencefil, karabiberi top koyarsanız, eğer ki rengi daha iyi olacaktır. 1-1,5 litre kadar suda 5–6 dakika kadar kaynattıktan sonra bunu süzüyorsunuz. Bu sizin detoks çayınız olmuş oluyor. ve o bir hafta boyunca da bu çayı içtiğiniz zaman fazlalıklardan arınmada destek olacaktır. Ufak bir hatırlatma; eğer ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan, etkili bir çay olduğu için bu çayı kullanmamalısınız."

"Yavaş yemeye dikkat edilmeli"

Yeme hızının da en az besin seçimi kadar önemli olduğunu vurgulayan Zünbülcan, "O yüzden mutlaka çok yavaş yemeye dikkat etmeli, iyi çiğnemeye… Midemizin dişi yok. Mideye biraz hazır yemek göndermeye dikkat etmeliyiz. Onun dışında uyumadan önce, 'Nasılsa bu akşam yılbaşı' diyerek gece yarılarına kadar yemek yemek bedeni oldukça yoracaktır. Uyumadan en az 3 saat önce mümkünse yemek ve içmek, özellikle de alkol tüketimi sıfırlanmış olmalı ki bedeniniz bir sonraki güne gerçekten hak ettiği gibi zinde uyansın" dedi.