Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bilgin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, 2025'e damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bilgin, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek ödüle layık gördüğü eserleri seçti.

Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" karesini seçen Bilgin, "Portre"de de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti.

Bilgin, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
