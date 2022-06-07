Diyarbakırlı görme engelli öğrencilerden uzun atlamada 3 Türkiye şampiyonluğu - Haberler

DİYARBAKIR Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri Gürcan Demirtuyi (17), Ahmet Mirza Yıldırım (14) ve Yunus Ali Tomar (14), Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında uzun atlamada altın madalyayla kente döndü. Okullarındaki diğer öğrencilerin de şampiyonadan derecelerle döndüğünü, toplamda 9 madalya aldıklarını belirten antrenör Mehmet Emin Erdoğan, elde ettikleri başarının ekip işi olduğunu ifade ederek, hedeflerinin milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yenişehir ilçesindeki Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de Görme Engelliler Federasyonu'nca düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. Şampiyonada Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü adına yarışan sporculardan Gürcan Demirtuyi uzun atlamada altın, 100 metre koşuda gümüş, Ahmet Mirza Yıldırım uzun atlamada altın, 60 metre koşuda gümüş, Yunus Ali Tomar da uzun atlamada altın aldı. Okulun diğer sporcuları Arda Şimşek (14) fırlatma topunda gümüş, Yusuf Koç (14) 60 metrede bronz, Mehmet İnan Kural (17) ise hem 100 metre hem de 400 metre koşularda bronz madalya aldı.

Ahmet Mirza Yıldırım ise "Atletizm şampiyonasında hiç görmeyenler kategorisinde Türkiye birincisi ve 60 metre koşuda Türkiye ikincisi oldum. Milli takıma girerek Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Benim gibi görme engelliler varsa onlar da benim gibi spor yapsınlar" ifadelerini kullandı.