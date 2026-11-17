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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" suçuna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerine ait panel sistemi üzerinden üçüncü kişilerin hesaplarını kiraladıkları ve yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yönettikleri iddia edilen 24 şüpheli tespit edilmiş, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlenmişti.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 12 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin kullandığı bütün banka hesaplarına el konulmuştu.

Kaynak: AA