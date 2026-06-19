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Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda çıkan kavgalarda 13 kişi yaralandı

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Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan kavgalarda 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Olaylara jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan kavgalarda 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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