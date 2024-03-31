Diyarbakır ve Batman'da Seyyar Sandık Uygulaması

Diyarbakır ve Batman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

İl Seçim kurullarınca yürütülen çalışmada görevliler, yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin evine sandık götürüyor.

Diyarbakır'da da görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen seçmenlerin evine sandık ulaştırdı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı 80 yaşındaki Mehmet Şah ile 71 yaşındaki Gülsime Tanrıverdi evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

Batman

Batman'da da Belde Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Mehmet Ceylan'ın evine seyyar sandık götürüldü.

Sandık görevlileri yanlarında getirdikleri taşınabilir kabini kurarak Ceylan'ın oy kullanmasını sağladı.

Oyunu kullanan Ceylan, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Batman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 29 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.