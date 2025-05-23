Diyarbakır ve Batman'da 'Daltonlar' Suç Örgütü Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

DİYARBAKIR ve Batman'da 2 iş yerini kurşunlayan, 1 iş yerini de molotof kokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da Kayapınar ilçesindeki bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şüphelilerin 'Daltonlar' isimli suç örgütü üyesi Alican Çakır kod adlı A.G.'nin (29) talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Şüphelilerin, 10 Nisan'daki kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, 26 Mart'ta başka bir iş yerini molotof kokteyli ile kundakladığı, 22 Mayıs'ta da Batman'da bir iş yerini kurşunladığı tespit edildi. Şüpheliler, 23 Mayıs'ta Kayapınar ilçesinde adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 130 tabanca mermisi, 1 kama ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,