Diyarbakır ve Batman'da 'Daltonlar' Suç Örgütü Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır ve Batman'da 'Daltonlar' Suç Örgütü Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı
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Diyarbakır ve Batman'da iş yerlerine yönelik silahlı ve molotoflu saldırılar gerçekleştiren 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve kundaklama eylemlerinin bulunduğu tespit edildi.

DİYARBAKIR ve Batman'da 2 iş yerini kurşunlayan, 1 iş yerini de molotof kokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da Kayapınar ilçesindeki bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şüphelilerin 'Daltonlar' isimli suç örgütü üyesi Alican Çakır kod adlı A.G.'nin (29) talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Şüphelilerin, 10 Nisan'daki kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, 26 Mart'ta başka bir iş yerini molotof kokteyli ile kundakladığı, 22 Mayıs'ta da Batman'da bir iş yerini kurşunladığı tespit edildi. Şüpheliler, 23 Mayıs'ta Kayapınar ilçesinde adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 130 tabanca mermisi, 1 kama ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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