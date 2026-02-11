Haberler

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Yeşilay Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
Güncelleme:
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Vali, rehabilitasyon sürecinin sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma çalışmalarını da içermesi gerektiğini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, merkezi ziyaretinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemi, rehabilitasyon sürecinin yalnızca tedavi aşamasıyla sınırlı olmadığı, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma çalışmalarının da bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Merkezin, kamuoyundaki görünürlüğünün artırılması, bünyesinde açılabilecek mesleki ve sosyal kurslara eğitmen desteği sağlanması ile ilgili kamu kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Zorluoğlu, bağımlılıkla mücadelede başarının kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Toplum sağlığını koruma amacıyla tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici, koruyucu ve rehabilite edici çalışmalar yürüten Yeşilay'ın, bağımlılıkla mücadelede önemli bir kamu hizmeti sunduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

2023 yılında faaliyetlerine başlayan ve ilk danışan kabulünü gerçekleştiren Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, 40 yatak kapasitesiyle tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı olarak 6 ay süren yatılı bağımlılık tedavisi hizmeti sunuyor.

Merkezde, 15 yaş ve üzeri alkol ve madde bağımlısı bireylere yönelik rehabilitasyon programı uygulanıyor.

