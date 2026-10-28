Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü tezahürü olan Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesinin, bağımsızlığından asla vazgeçmeme kararlılığının ve geleceğini kendi eliyle inşa etme azminin simgesi olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"103 yıl önce atılan bu sağlam temel, yalnızca geçmişimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda gelecek nesillere taşımamız gereken büyük bir emanettir. Bu emaneti korumak ve daha ileriye taşımak, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve demokrasiyi güçlendirmek, toplumsal huzuru pekiştirmek ve her vatandaşımızın kendisini eşit, güvende ve değerli hissettiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı ve Cumhuriyetimizin daha güçlü yarınlara ulaşması için emek veren, çalışan ve üreten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, başta Diyarbakırlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını ve ülkemizin birlik, beraberlik ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmasını diliyorum."

Kaynak: AA
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

Bunu tahmin edemezdi! Montella'ya hayatının şoku
Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Fırıncıya odun diye satılmıştı! Kaymakam, 300 yıllık camiyi 50 lira fazla vererek kurtardı

Fırıncıya odun diye satılmıştı! 50 lira fazla verip kurtardı
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan'ın son hali ortaya çıktı