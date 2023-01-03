Diyarbakır'da kaydedilen gözaltı görüntüleri gündem oldu, Valilik'ten açıklama geldi: 2 personel açığa alındı

Diyarbakır Valiliği, "polis şiddeti" başlığıyla bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şüphelinin, bıçağın alınması sırasında mukavemet göstermesi üzerine, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği ve şüphelinin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin açığa alındığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı gerekçesiyle 2 personelin açığa alındığını duyurdu.

ARKA CEBİNDE BIÇAK TESPİT EDİLDİ

Valilik, Diyarbakır'da şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı. Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında "Narko Alan" uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

2 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Açıklamada, 14 Aralık 2022'de saat 18.00 sıralarında Bağlar ilçesindeki 'Narko Alan' uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.'nin yapılan kaba üst aramasında, pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldığı, bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı sırada, E.E.'nin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu belirtilerek, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği, E.E.'nin kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.