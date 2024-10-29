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Diyarbakır Valiliği'nden Narin Güran Cinayeti Açıklaması: Asılsız Haberlerle İlgili Hukuki Süreç Başlatılacak

Diyarbakır Valiliği'nden Narin Güran Cinayeti Açıklaması: Asılsız Haberlerle İlgili Hukuki Süreç Başlatılacak
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili jandarmanın üfürükçüye başvurduğu iddialarına Diyarbakır Valiliği'nden yanıt geldi. Valilik, asılsız haberlere karşı hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili jandarma ekiplerinin üfürükçüye başvurduğu yönündeki iddialara ilişkin valilikten yapılan açıklamada, gerçeği yansıtmadığı belirtilen bu tür haberlere yönelik hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Bağlar ilçesine 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından arama çalışmalarının sürdüğü, 19'uncu gününde 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan 8 yaşındaki Narin Gürün'in cinayetine ilişkin çeşitli basın kuruluşlarında yapılan haberlere ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi.

Narin Güran'ın arama çalışmaları sırasında jandarma ekiplerin 'üfürükçüye' başvurduğu haberlerine yönelik valilikten yapılan açıklamada, asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacağı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli internet haber sitelerinde "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasındaki tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi Jandarma personelinin "üfürükçü" tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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