Haberler

Diyarbakır Valiliği'nden, "Amedspor Kutlamalarında Uzun Namlulu Silah Kullanıldı" İddialarına Yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda "uzun namlulu silah kullanıldığı" iddialarıyla ilgili, "Görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır” denildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda "uzun namlulu silah kullanıldığı" iddialarıyla ilgili, "Görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Amed Sportif Faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalarda uzun namlulu silahların kullandığı iddiaları yer aldı.

İddialara yönelik Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde görüntüde iddia edilen uzun namlulu silahın gerçek silah olmadığının anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "02.05.2026 günü, Amed Sportif Faaliyetler'in TFF Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle ilimiz genelinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, kamuoyunda da tepki çeken, bir araçtan sarkan ve yüzünü kapatan bir şahsın elinde uzun namlulu silah bulunduğu izlenimi veren görüntüler tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde, görüntülerde yer alan aracın ruhsat sahibi ile görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

Turiste akılalmaz tuzak! Bakanlık harekete geçti, fatura kesildi
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı

11 yaşındaki Almina'ya son veda! Annenin ağıtları yürekleri dağladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

Turiste akılalmaz tuzak! Bakanlık harekete geçti, fatura kesildi
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

67 yıllık gıda devi iflas etti! Yerel marketlerin vazgeçilmeziydi
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı

İnsansı robot kontrolden çıktı festivalde büyük korku yaşandı