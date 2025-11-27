Haberler

Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

Güncelleme:
Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Etkinlikte Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri tanıtılacak.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca düzenlenen (DİTAV) " Diyarbakır Tanıtım Günleri" Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen programın ilk gününde ziyaretçiler kültürel stantlara yoğun ilgi gösterirken, Diyarbakır'a özgü yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

DİTAV İstanbul Şube Başkanı Aydoğan Ahıakın, yaptığı açıklamada, etkinliğin İstanbul'da 27-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Medeniyetler şehri, Peygamberler ve sahabeler şehri, tarih ve kültür şehri Diyarbakır İstanbul'da." dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında 4 gün boyunca Diyarbakır'ın gastronomisini, yöresel ürünlerini, lezzetlerini tanıtacaklarını dile getiren Ahıakın, "Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ile ilgili makaleler, kitaplar yazmış kıymetli sekizden fazla şairimizi, yazarlarımızı Diyarbakırlı hemşerilerimizle ve İstanbullularla buluşturacağız." diye konuştu.

Ahıakın, Diyarbakır'ı tüm tarihi ve kültürüyle İstanbul'a getirdiklerini ifade ederek, "Tüm İstanbulluları ve hemşerilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
