Diyarbakır Surları'ndan düşen çocuk ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi surlarda gezen 10 yaşındaki çocuk, merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır Surları'ndan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlarda ailesiyle gezen Remziye D, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.