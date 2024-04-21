Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklama

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen Uğur Gezer isimli şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Diyarbakır Sur Belediyesi'nde düzenlenen mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği iddia edilen Uğur Gezer isimli şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Konuya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,Uğur Gezer'in tutuklandığını duyurarak şu paylaşımda bulundu:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."

ÖHD: "YÜZDE 50 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU VAR"

Öte yandan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ise tutuklanan Uğur Gezer'in yüzde 50 zihinsel engeli bulunduğunu açıkladı ve "Olayın yaşandığı sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğu, alınan sağlık kurulu raporuyla belgelenmiştir" ifadelerini kullandı.