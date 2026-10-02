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Diyarbakır Silvan'da dolu ve sağanak taşkınlara neden oldu, belediye ekipleri çalıştı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sağanak ve dolu, bazı bölgelerde taşkınlara yol açtı. Dağlık bölgelerden gelen yağış sularının ardından belediye ekipleri çalışma başlatıp ulaşımın aksamaması için müdahalelerde bulundu.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Dağlık bölgelerden gelen yağış suları nedeniyle yaşanan taşkınların ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, taşkından etkilenen bölgelerde gerekli müdahalelerde bulunurken, ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürdü.

Haber- Kamera: İhsan YILMAZ- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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