Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen zift tankeri ulaşımı kapattı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen zift tankeri ulaşımı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda kontrolden çıkan zift yüklü tanker devrildi ve yol ulaşıma kapandı. Bağlar ilçesi Yukarıakdibek Mahallesi mevkisinde ulaşım, Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.
M.Ş. (48) idaresindeki 73 ABH 305 plakalı zift yüklü tanker Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Yukarıakdibek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşım, Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA