Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sadoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Sadoğlu, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" isimli fotoğrafını, "Portre" özel kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafına oy veren Sadoğlu, "Spor" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" karesini tercih etti.

Sadoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı fotoğrafına oy verdi.

Sadoğlu, Anadolu Ajansının doğru bilgiyi ulaştırmak için gece gündüz demeden bir çaba ortaya koyduğunu söyledi.

Her fotoğraf karesinin arkasında büyük bir emeğin olduğunu ifade eden Sadoğlu, "Hepsinin emek ürünü olduğu çok belli. Günlük hayattan, Gazze'den, spordan yani hayatın her alanından bir seçki sunuldu. Seçkilere konu olan fotoğraflar çok güzel. Anadolu Ajansına hem habercilik alanındaki başarılarından hem de 'Yılın Kareleri' etkinliğinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.