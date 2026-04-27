Haberler

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 111 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 111 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 42'si, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 69 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 40'ı adli kontrolle olmak üzere 47'si salıverildi.

Soruşturma kapsamındaki MASAK raporunda işlem hacimlerinin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu tespit edilmiş, dosya kapsamında 190 banka ve kripto para hesaplarına ve 14 şüphelinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen, yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsaya el konulmuştu.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

