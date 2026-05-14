Diyarbakır Merkezli 23 İlde Narkotik Operasyonu: 334 Farklı Adreste 402 Şüpheliye Eş Zamanlı Baskın

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Diyarbakır merkezli 23 ilde 334 farklı adreste 402 şüpheliye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyona 495 ekip ve 2 bin 670 personelin katıldığını belirten Çelik, "Uyuşturucu arz zincirine çok ağır bir darbe vurulmuştur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Diyarbakır merkezli 23 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı narkotik operasyonlarına ilişkin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu da katıldı.

Diyarbakır merkezli Antalya, Konya, Burdur, Muğla, Isparta, Mardin, Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Giresun, Edirne, Hatay, Bilecik, Batman, Kahramanmaraş, Bursa, İzmir, Eskişehir, Van ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde, 334 farklı adreste 402 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona 495 ekip ve 2 bin 670 personel katıldı.

"TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARI TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ"

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik değil, toplumsal bir mücadele olduğunu söyledi.

Çelik, "Sahada yürütülen teknik, fiziki ve analitik çalışmalar neticesinde; sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan, gençlerimizi hedef alan ve kamuoyunda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları tek tek deşifre edilmiştir. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı şekilde ortaya çıkarılmıştır" dedi.

"UYUŞTURUCU ARZ ZİNCİRİNE ÇOK AĞIR BİR DARBE VURULDU"

Operasyonun gece boyunca sürdüğünü belirten Çelik, hava destek unsurları, dronlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de görev aldığını ifade etti.

Çelik, "Operasyona 2 bini aşkın kahraman polisimiz, yüzlerce ekibimiz, hava destek unsurlarımız, dronlarımız ve narkotik dedektör köpeklerimiz katılmıştır. Gece boyunca yürütülen operasyonlarla uyuşturucu arz zincirine çok ağır bir darbe vurulmuştur" diye konuştu.

"3 BİNİ AŞKIN SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ"

Haklarında işlem yapılan kişilerin suç geçmişlerine ilişkin de bilgi veren Çelik, şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil farklı ağır suçlarla da bağlantılı olduğunu söyledi.

Çelik, "Yapılan incelemelerde toplam 3 bini aşkın suç kaydı tespit edilmiş; bu suçların önemli bölümünün toplum huzurunu doğrudan tehdit eden ağır suçlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu tablo bizlere bir kez daha göstermektedir ki uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil; aynı zamanda toplum düzenini, aile yapısını ve gençlerimizin geleceğini koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MAHALLEYİ, HİÇBİR SOKAĞI VE HİÇBİR OKUL ÇEVRESİNİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Uyuşturucunun toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Çelik, özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Çelik, "Uyuşturucu; aileleri dağıtan, gençleri hayattan koparan, çocuklarımızın geleceğini karartan, ekonomik ve sosyal yapıyı zedeleyen çok yönlü bir güvenlik tehdididir. Uyuşturucunun olduğu yerde şiddet vardır, suç vardır, huzursuzluk vardır. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak bizim en temel önceliğimizdir. Bu mücadelede hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve hiçbir okul çevresini sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

"DEVLETİMİZ SİZİ TAKİP ETMEKTEDİR"

Uyuşturucu satıcılarına seslenen Çelik, mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Devletimiz sizi takip etmektedir. Kurduğunuz her suç ağı, kullandığınız her yöntem ve attığınız her adım güvenlik güçlerimizin yakın takibi altındadır. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımızdan, duruşumuzdan ve irademizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin güvenliği için mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA