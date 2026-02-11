Haberler

Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 tutuklama

Güncelleme:
Diyarbakır merkezli düzenlenen eşzamanlı operasyonda 115 düzensiz göçmen yakalanırken, 22 şüpheli tutuklandı. Operasyon, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası gerçekleştirilerek göçmen kaçakçılığına karşı önemli bir adım atıldı.

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 115 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 22 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası göçmen kaçakçılığı işi yapan organizatörlere operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda, 115 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 30 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Operasyonda şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 1 TIR ve dorsesi ile 1 otomobile el konulurken, 1 piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 185 fişek ve 3 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
