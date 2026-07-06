Diyarbakır'da sayir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Tapantepe mevkisinde alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Genç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik