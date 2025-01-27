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Diyarbakır Lice'de PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice'de PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyon sonucunda terör örgütü PKK'ya ait gömülü silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi. Operasyonda 2 kalaşnikof tüfek, makineli tüfek mühimmatı ve diğer malzemeler bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Dibek Mahallesi kırsalında gömülü halde silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütüne ait 2 jelikan bidonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, biksi makineli tüfeğe ait 700 mühimmat, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve el çantası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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