Diyarbakır Lice'de Kırsalda Yangınlar Söndürüldü

Diyarbakır Lice'de Kırsalda Yangınlar Söndürüldü
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Türeli ve Uçarlı mahallelerinde çıkan örtü yangınları, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların çıktığı iki farklı noktada incelemelere başlandı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Lice ilçesine bağlı kırsal Türeli ile Uçarlı mahallelerinde, dün akşam saatlerinde örtü yangınları çıktı. 2 farklı noktaya itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlar sabah saatlerinde söndürülürken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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