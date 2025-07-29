Diyarbakır Lice'de Kırsalda Yangınlar Söndürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Türeli ve Uçarlı mahallelerinde çıkan örtü yangınları, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların çıktığı iki farklı noktada incelemelere başlandı.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Lice ilçesine bağlı kırsal Türeli ile Uçarlı mahallelerinde, dün akşam saatlerinde örtü yangınları çıktı. 2 farklı noktaya itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlar sabah saatlerinde söndürülürken, inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel