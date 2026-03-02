Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için AFAD, jandarma ve yerel arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım Çayı ve çevresinde sürüyor.

Dron destekli aramalarda 45 personel yer alıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
