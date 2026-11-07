Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Kulp'ta 21 Ekim'den beri kayıp olan Suzan D. (21) bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kulp'ta 21 Ekim'den beri kayıp olan Suzan D. (21) bulundu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 21 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suzan D. (21), polis ekiplerinin çalışmasıyla kaldığı adreste bulundu. Suzan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 21 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suzan D. (21), polis ekiplerinin çalışması ile kaldığı adreste bulundu.

Kulp ilçesinde Suzan D., 21 Ekim'de henüz bilinmeyen bir nedenle ayrıldığı evine geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı. Kaldığı adreste bulunan Suzan D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Suzan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Ankara Tren Garı'nda yolcu garantisi tutmadı! Yavuzyılmaz: Hazine şirkete 885 milyon lira ödeyecek

10 milyon yolcu sözü verildi, 3 milyon geldi! Fatura Hazine'ye
Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde 19

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Aksaray'da aracını ilana koyan ustaya 'sahte noter' tuzağı! 20 bin liralık oyunu son anda fark etti

Aracını ilana koydu, telefona 'noter' çıktı! Hepsini kaydetti
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...